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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 25/مارس/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أوقعت قرعة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، فريق تشيلسي في مواجهة نادي مانشستر سيتي، في نهائي مبكر من البطولة.

وكان تشيلسي قد تغلب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما أولفيه نوروود لاعب شيفيلد ضد مرماه، وحكيم زياش.
بينما بلغ مانشستر سيتي هذا الدور، بالفوز على إيفرتون في ربع النهائي بهدفين دون رد، سجلهما إلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، يوم السبت الموافق 17 أبريل المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.

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