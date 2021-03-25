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السفير البريطاني في القاهرة: مصر والمملكة المتحدة شريكان مهمان

الخميس 25/مارس/2021 - 06:00 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني
أمنية فوزي
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قال السفير البريطاني في القاهرة، السير جيفري آدامز، إنهم سيدعمون المجتمعات المفتوحة والأسواق الحرة من أجل الرخاء للجميع.

وتابع "آدامز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "سوف نستثمر بكثافة في العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف السفير البريطاني أن المملكة المتحدة ومصر شريكان مهمان في الكثير من المجالات، مستكملًا: "سنعمل على تعزيز الروابط بين مصر وبريطانيا بشكل أكبر".

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