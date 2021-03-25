السفير البريطاني في القاهرة: مصر والمملكة المتحدة شريكان مهمان

قال السفير البريطاني في القاهرة، السير جيفري آدامز، إنهم سيدعمون المجتمعات المفتوحة والأسواق الحرة من أجل الرخاء للجميع.





وتابع "آدامز"، خلال تصريحاته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "سوف نستثمر بكثافة في العلوم والتكنولوجيا".



