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الفنانة يسرا تبعث رساله لجمهورها حول مسلسل "حرب أهلية"

الخميس 25/مارس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
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أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بتقديمها لمسلسل "حرب أهلية"، في شهر رمضان المقبل، موضحة أن المسلسل تشارك فيه الفنانة أروى، وأنه أول مرة تلتقى بها في عمل درامى، متابعة: "سعيدة جدا بالمجموعة الكبيرة والمهمة التى تشاركنى في العمل الدرامى".


وتابعت الفنانة يسرا خلال برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة دى إم سى: "سعيدة بالأعمال الوطنية التى ستعرض فى رمضان المقبل لأن كل واحد فينا فيه ألماسة اسمها الوطن، ونتمنى أن نفعل أي شيء للوطن وخدمته"، موضحة أن مسلسل حرب أهلية قصة أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل وسينرجى، وإخراج سامح عبد العزيز وتصوير يوسف بارود، موضحة أن المسلسل يشارك فيه الفنان باسل خياط، وهو أول مرة ألتقى به في عمل درامى، مضيفة: الجمهور هيتفاجئ بدور باسل وأروى فى المسلسل".

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