ابراهيم عيسى: السادات سلمنا للإسلاميين ولكن له مواقف مستنيرة لدعم المرأة









أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات سلم المجتمع المصري للإسلاميين وجعل المجتمع سلفيا، قائلا: "السادات عمل لنا مجتمع سلفي وسلم المجتمع للإسلاميين والاخوان ورشقهم في كل حته، ورغم ذلك أخذ مواقف مستنيرة تجاه المرأة بينما الاسلاميين ضد هذه الافكار".













وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الاسلاميين وقفوا ضد القوانين التي اصدرها الرئيس السادات لدعم المرأة وجعلوا المجتمع نفسه يهاجم هذه القوانين التى تدعم المرأة، معلقا: "الاسلاميين كانوا بيخلوا المجتمع مخه مقفل ويزداد تعنت ضد المرأة".













وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن الرئيس الأسبق مبارك في فترته عمل تحالف بشقيه مع الاخوان المسلمين والسلفيين وطبق لهم قاعدة "لكم المجتمع ولنا الحكم والامتياز الاقتصادي الهائل"، موضحا أن مبارك نفذ التحالف مع السلفيين حتى يحقق توازن في مواجهة الاخوان ونعيش في جزء من ميراث دولة مبارك.



