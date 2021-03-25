Advertisements

استمرار التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
Advertisements

في خامس أيام الورشة التدريبية "التسويق الإلكتروني" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، أوضحت إيمان عثمان مدرب ومحاضر بمعهد تدريب الإعلاميين الافارقة بماسبيرو أن بدء حياة مهنية جديدة في تصميم المواقع هو أمر مثير، لكن احتمال البدء فعلياً في تعلم تصميم المواقع قد يكون مخيفاً، فكم المعلومات والخيارات لتعلم تصميم المواقع الإلكترونية هائلة، ومن الصعب معرفة المصادر التي يمكنك الوثوق بها، إضافة إلى أن معظم المعلومات موجهة نحو المصممين والمطورين المحترفين، لذا فإن متلازمة الشعور بالاحتيال تمثل مشكلة حقيقية عندما تبدأ للتو، ولكي يتم ذلك بشكل صحيح وبتقنية عالية. 



أوضحت المحاضرة أن محركات البحث على المواقع تحتوي على موضوعات متعلقة بما يبحث عنه المستخدم، ثم يتم ترتيبها وإظهارها للقارئ بشكل مفهرس حسب جودة المحتوى، ونسبة نجاح الموقع في عملية الـ (SEO)، وتتم هذه العملية بين صفحات المواقع المختلفة أو داخل الموقع الواحد، ولمساعدة محركات البحث مثل Google على فهرسة صفحات الموقع المنشئ حديثاً أو التي تم تعديل المحتوى الخاصة بها باستخدام أداة  URL Inspection الموجودة بمنصة  Google Search Console، تهدف إلى أن يتم فهرسة صفحات الموقع الإلكتروني (Indexing) في خلال دقائق قليلة، والظهور في نتائج البحث المستهدفة أمام العملاء المحتملين في أقرب وقت ممكن، "خلال يوم أو يومان" في حالة التفوق على المواقع المنافسة على نفس مصطلحات البحث في معايير وعوامل ترتيب صفحات المواقع في نتائج البحث المختلفة.

أخبار تهمك

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ ساعتين

وزير الخارجية يكشف عن الخطوات المقبلة في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: لهذا السبب كان يجب استبعاد جنش من الزمالك نهائيًا

منذ ساعة

آخر تطورات حالة نجم الزمالك الصحية

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

12:13 ص

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها