استمرار التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة





في خامس أيام الورشة التدريبية "التسويق الإلكتروني" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، أوضحت إيمان عثمان مدرب ومحاضر بمعهد تدريب الإعلاميين الافارقة بماسبيرو أن بدء حياة مهنية جديدة في تصميم المواقع هو أمر مثير، لكن احتمال البدء فعلياً في تعلم تصميم المواقع قد يكون مخيفاً، فكم المعلومات والخيارات لتعلم تصميم المواقع الإلكترونية هائلة، ومن الصعب معرفة المصادر التي يمكنك الوثوق بها، إضافة إلى أن معظم المعلومات موجهة نحو المصممين والمطورين المحترفين، لذا فإن متلازمة الشعور بالاحتيال تمثل مشكلة حقيقية عندما تبدأ للتو، ولكي يتم ذلك بشكل صحيح وبتقنية عالية.













أوضحت المحاضرة أن محركات البحث على المواقع تحتوي على موضوعات متعلقة بما يبحث عنه المستخدم، ثم يتم ترتيبها وإظهارها للقارئ بشكل مفهرس حسب جودة المحتوى، ونسبة نجاح الموقع في عملية الـ (SEO)، وتتم هذه العملية بين صفحات المواقع المختلفة أو داخل الموقع الواحد، ولمساعدة محركات البحث مثل Google على فهرسة صفحات الموقع المنشئ حديثاً أو التي تم تعديل المحتوى الخاصة بها باستخدام أداة URL Inspection الموجودة بمنصة Google Search Console، تهدف إلى أن يتم فهرسة صفحات الموقع الإلكتروني (Indexing) في خلال دقائق قليلة، والظهور في نتائج البحث المستهدفة أمام العملاء المحتملين في أقرب وقت ممكن، "خلال يوم أو يومان" في حالة التفوق على المواقع المنافسة على نفس مصطلحات البحث في معايير وعوامل ترتيب صفحات المواقع في نتائج البحث المختلفة.