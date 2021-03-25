شاهد.. تعليق وزير المالية على زيادة بدل الصحفيين

أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال بشأن زيادة بدل الصحفيين، قائلًا: "معنديش إجابة على السؤال ده".





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون خفض العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.5%.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مخصصات مالية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.



