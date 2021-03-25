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شاهد.. تعليق وزير المالية على زيادة بدل الصحفيين

الخميس 25/مارس/2021 - 01:40 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أمنية فوزي
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أجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال بشأن زيادة بدل الصحفيين، قائلًا: "معنديش إجابة على السؤال ده".

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون خفض العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.5%.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مخصصات مالية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتابع: "هناك زيادة في المعاش يستفيد منها 10 ملايين من أصحاب المعاشات بالموازنة العامة الجديدة".

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