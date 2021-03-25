ميدو: منتخب مصر مطالب بالصدارة وليس التأهل فقط لتاريخه













أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى صعوبة مباراة منتخب مصر وكينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الخميس.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن مباراة مصر أمام كينيا ستكون صعبة جدًا، خاصة وأن المنتخب الكيني يمتلك قوام مميز.



