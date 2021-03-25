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محمود فارس يفوز بجائزة أفضل ممثل دور ثانِ من المهرجان القومي للسينما عن فيلم "بين بحرين "

الخميس 25/مارس/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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فاز النجم محمود فارس بجائزة أفضل ممثل دور ثانِ، من المهرجان القومي للسينما المصرية، عن فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة ، وتسلم الجائزة في حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ، واقتصرت عروض هذه الدورة على لجنة التحكيم فقط نظراً لأزمة كورونا، وبهذا يرفع الفيلم رصيده من الجوائز إلى 21 جائزة.



وشارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بأسبانيا.


وفي مصر انطلق بين بحرين تجارياً في دور العرض المصرية، كما عُرض مرتين في سينما الزمالك، وفي سينما الهناجر بـدار الأوبرا المصرية، وفي سينما معرض الكتاب الدولي، كما عُرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قاعة كريم بسينما زاوية، احتفالاً بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات.


ونجد أن السينما ناقشت ظاهرة ختان الإناث وألقت الضوء على مخاطرها وما يصاب به الإناث من أذى الختان، فى العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "بين بحرين" للكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويقوم ببطولته فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، والفنانة القديرة عارفة عبد الرسول ولبنى ونس وعدد آخر من النجوم.


وتدور أحداث فيلم "بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، وفيها تقوم والدتها بالتعاون مع زوج زهرة بإجراء عملية ختان لأبنته في غياب زوجته زهرة والدة الطفلة وهو ما يتسبب لها في حالة نزيف حاد وتموت في الحال.


الفيلم مستوحى من قصص حقيقية وتم تصويره في بيوت حقيقية في جزيرة الدهب بين المعادي والجيزة ، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة وعلى رأسها مسألة ختان الإناث والحرمان من التعليم.


وفي سياق آخر تعد آخر أعمال النجم محمود فارس السينمائية فيلم"العنكبوت" والتي تدور أحداثه حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويضم الفيلم نخبة من ألمع النجوم منهم "أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين،محمود فارس ، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري".

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