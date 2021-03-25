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باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم برشلونة (ليس ميسي)

الخميس 25/مارس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم إيمرسون رويال 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي سان جيرمان الفرنسي، يستهدفوا الحصول على خدمات  البرازيلي إيمرسون رويال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، حتى نهاية هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يدرك التفاوض مع برشلونة على ضم إيمرسون، لتدعيم مركز الظهير الأيمن داخل صفوف الفريق الباريسي، لاسيما بعد إعتماد كومان على الأمريكي سيرجينو دست.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا الرئيس الجديد للبارسا، يفاضلون ما بين إيمرسون ولاعبهم الحالي سيرجي روبرتو، والذي ينتهي عقده في صيف 2022.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن هناك عدة أندية بخلاف باريس سان جيرمان، تسعى لضم إيمرسون، وهي باير ليفركوزن الألماني وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

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