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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 25/مارس/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

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