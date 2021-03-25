Advertisements

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

الخميس 25/مارس/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن التصريحات الأخيرة لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا: "تصريحات متكررة أدلى بها رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي عدة مرات".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر أثبتت إرادتها السياسية في التوصل لاتفاق حول سد النهضة عندما صيغ اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة ثم تراجعت عن التوقيع عليه،وهو الاتفاق الذي صيغ في واشنطن.

وتابع:"نأمل أن يكون هناك إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق"، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا واضحة لتحقيق مصالح الدول الثلاث وليس مصالحها فقط، وتعاملت بالمرونة اللازمة.

وقال وزير الخارجية،: "نستمر في مسعانا بالتوثيق مع الأشقاء في السودان في قضية سد النهضة"، مؤكدًا أن مصالح مصر والسودان مصالح مشتركة، مشددًا على أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وأضاف وزير الخارجية، أن الحكومة لا تدخر فيه أي جهد في ملف سد النهضة، وتدرك جيدًا كيفية التعامل فيه مع كل السيناريوهات المحتملة.

وذكر وزير الخارجية، أنه لا زال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق للخروج من أزمة سد النهضة لمنع نشوب توتر وتعقيد في العلاقة المصرية السودانية الإثيوبية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول لاتفاق.

وأضاف أن مصر تعول على رئيس الاتحاد الإفريقي، وتعول على حكمة رئيسه، وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر ستتعامل بنفس درجة المرونة خلال الفترة المقبلة، للوصول لقواعد تحكم ملء سدالنهضة، وقواعد تحكم الظروف، متابعًا: "نحن نتعامل مع موردطبيعي وتتغير كمية المياه وفقًا للعطاء الإلهي ولا بد أن تكون هناك قواعد للتعامل مع كل الاحتمالات".

واستكمل وزير الخارجية: "لا يجب أن تفعل إثيوبيا شيء على حساب مصر والسودان وعلاقات التعاون بين الدول الشقيقة بعيدًا عن الأحاديث المسترسلة وأحاديث العداء من الجانب الإثيوبي".

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ يوم

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ يوم

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ 19 دقيقة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

11:53 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها