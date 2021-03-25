شوقي غريب يثير الجدل بشأن قائمة المنتخب الأوليمبي













تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، عن المنافسة القوية على مركز الهجوم في المنتخب، مشيرًا إلى أن قائمة الفراعنة الصغار لم تحسب بشكل نهائي.





وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المنافسة قوية في مركز الهجوم بالمنتخب الأوليمبي، وهذا شيء يسعدني بكل تأكيد".





وتابع، "قائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد لم تحسم بعد، وكل الاحتمالات واردة، القائمة قد تضم ثلاث لاعبين كبار أو لا".



