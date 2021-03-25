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نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل

الخميس 25/مارس/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات مستقبل التشيلي أرتورو فيدال مع إنتر ميلان، الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري.


وجاء فيدال إلى إنتر قادما من برشلونة، بعد إصرار من المدرب أنطونيو كونتي على ضمه للفريق الإيطالي.


وشارك صاحب ال33 عاما في 23 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين، لكنه فقد مركزه لكريستيان إريكسن في الفترة الأخيرة.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر لن يقف أمام رحيل فيدال بعد موسم واحد فقط، لا سيما أن راتبه السنوي سيرتفع من 5 إلى 6.5 ملايين يورو بالموسم الثاني، مما يمثل عبئا على النادي في ظل الأزمة المالية الحالية. 


وأشارت الصحيفة إلي أن أن فيدال قد ينتقل إما إلى فلامينجو البرازيلي أو مارسيليا الفرنسي أو جالطة سراي التركي.

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