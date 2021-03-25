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تحرير 25 محضرًا لعدم ارتداء كمامة بحي باب الشعرية
الخميس 25/مارس/2021 - 08:02 ص
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي باب الشعرية، حملة مكبرة من إدارة الاشغالات والمحلات والمتابعة وشرطة المرافق ومسؤولي المربعات، لرفع الاشغالات وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مصدر مسئول بحي باب الشعرية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى العديد من محاضر الاشغالات.
وتابع "المصدر" بأنه تم غلق وتشميع مخبز بشارع العروسي لإدارته بدون ترخيص، بالإضافة إلى غلق مخزن بحارة المغربل غير خاضع لاشتراطات الحماية المدنية.
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