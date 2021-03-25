ورش فنية ومسرح عرائس بثقافة بالغربية









واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم، وذلك داخل المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، حيث شهدت مكتبة أبو صير الثقافية فعاليات يوم ثقافي وفني، بمشاركة من العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتضمن اليوم مناقشة لأهمية دور الأم في المجتمع، وتلاها مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية قدمتها المواهب الصغيرة، بجانب عرض لمسرح العرائس، وتسابق أطفال مكتبة سمنود الثقافية وبيت ثقافة السنطة في تصميم كارت معايدة وتهنئة بعيد الأم، وذلك من خلال ورش فنية استخدم فيها الأطفال الأوراق الملونة، وأقلام الرصاص، والفلوماستر، فيما أقام قصر ثقافة الطفل بطنطا حفلة لتكريم مجموعة من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واستمع الحاضرون لحديث من الشيخ عبد الحميد الزغبي الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، والذي استعرض خلاله مكانة الأم في الرسالات السماوية، وكيف أوصى الله برعايتها، والاحسان لها.













أكدت سارة الدويني الباحثة ومدربة التنمية البشرية أن عطاء الأم لا ينتهي في مرحلة من المراحل، بل هو دائما مستمر، منذ ولادة الانسان، وحتى وفاته، وأشارت خلال كلمتها بندوة قصر ثقافة طنطا الى ضرورة الاهتمام بتثقيف الاناث وتأهيلهن لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدة أن البنت المثقفة والواعية لمشكلات مجتمعها، هي بالضرورة أم ناجحة، تستطيع الوصول بأولادها الى بر الأمان، بعيدا عن براثن الأفكار التكفيرية، والعادات المجتمعية البالية.