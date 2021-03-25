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هكذا روج الفنان مصطفى شعبان لمسلسه الجديد "ملوك الجدعنة"

الخميس 25/مارس/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
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روج الفنان مصطفى شعبان لمسلسله الرمضاني "ملوك الجدعنه"، بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل.


ونشر مصطفى شعبان برومو المسلسل عبر حسابة بإنستجرام وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عمرو عبد الجليل ملوش حل " موفق دايما " و "اقوى تلر " و " بإذن الله هيكسر الدنيا "و " المركز الأول اتحجز لك خلاص".


وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة " للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد البرومو الرسمي للعمل والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة قنوات mbc.


وانتهى النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية للمسلسل مؤخرا والتى تحمل اسم "اصحاب بنسيطر" فى أحد الاستديوهات الخاصة ببيروت، والأغنية من المقرر طرحها خلال ايام.
ويواصل نجوم العمل تصوير مشاهده فى مدينة استوديوهات لبنان وخاصة في الحارة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث العمل وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل ومن المقرر ان يبدأ فى مونتاج الحلقات الاولى خلال ايام بالتزامن مع التصوير.



مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

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