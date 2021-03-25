عمرو عبد السلام: باتشيكو ظُلم في الزمالك













أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السابق، تعرض للظلم في القلعة البيضاء.





وقال عمرو عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو اتظلم في توقيت قرار رحيله عن الزمالك، كان يجب أن يستمر مع الفريق في مباراتي الترجي وتونجيث ثم اتخاذ مثل هذا القرار أيًا كان ".



