مانشستر يونايتد يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى توتنهام





ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتوجيه ضربة موجعة إلى توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع أحد نجومه المهمين في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أنه متبقى عام واحد في عقد الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام والمنتخب فرنسا والبالغ من العمر 34 عاما مع توتنهام وأن حارس المرمى الفرنسي لا يرغب في التجديد من أجل خوض تحد جديد بنهاية مسيرته.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن تقارير صحفية أن كلا من باريس سان جيرمان ونيس الفرنسيين أبديا اهتمامهما بخدمات لوريس لكن الصحيفة الفرنسية أفادت بأن مانشستر يونايتد انضم إلى قائمة الراغبين في ضم النجم الفرنسي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن توتنهام يبحث عن حارس جديد لسد الفجوة التي سيتركها رحيل لوريس, حيث حدد توتنهام ثلاثي إنجليزي محتمل لخلافة الحارس الفرنسي، هم: دي هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد وسام جونستون حارس مرمى وست بروميتش ألبيون ونيك بوب حارس مرمى بيرنلي.

وألمحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن هندرسون يبحث عن فريق جديد في حال عودته إلى مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها أخيرا في غياب الإسباني دي خيا.



