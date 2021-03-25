إلهام شاهين توجه الشكر لنجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلادها

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة شكر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لفريق عمل مسلسل "زي القمر".

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ونشرت صور مجمعة من المسلسل قائلة: "حبيبتى يا مها.. انا كمان كسبت صديقه جميله و منتجه هايله .. بشكرك على هذا المسلسل الجميل الراقى المؤثر المحترم .. و سعدت جدا جدا جدا جدا برد فعل الناس كلها إللى شافوه .. الحمد لله .. المجهود و الصدق بيوصل للناس .. و عايزه أشكر المخرج الرائع حسام على .. و الكاتبه الرقيقه الحساسه شهيرة سلام و مدير التصوير كريم أشرف .. و الستايليست إيناس شاهين .. الحقيقه عايزة أشكر كل فريق العمل وراء الكاميرا و أمامها .. كل الفنانين الرائعين المشاركين فى العمل ..أحمد وفيق هايل .. و نهال عنبر الصديقه الجميله .. و بنتى القمرايه سارة الشامى .. و جوزها خفيف الظل مؤمن نور .. و حنان سليمان و إيناس كامل و لبنى ونس و ضيف الشرف مراد مكرم".









وتابعت قائلة: "أشكركم جميعا و بحبكم من كل قلبى .. كل الناس إشتغلت بحب و إجتهاد .. فخورة بكم جميعا.. و فخورة برد فعل الجمهور و الزملاء و الأصدقاء .. و طبعا لازم أشكر شركة سينرجى الشريكه فى الإنتاج .. كل حبى و إحترامى لكل من تعب و إجتهد لتقديم عمل نفتخر به جميعا و نسعد به الجمهور .. عمل مؤثر يقدم رسائل هامه و قويه للمجتمع .. مبروك عليكم و عليا .. و ننتظر الحواديت القادمه فى مسلسل زى القمر و أتمنى لجميع الزميلات النجاح فى مسلسلاتهم .. النجمه الجميله و الصديقه الغاليه ليلى علوى .. مبروك مقدما حدوتة ست الهوانم .. يارب بالنجاح .. و الفنانه السوريه الحلوة جومانا مراد مبروك مقدما حدوتة هنفرح بيكى إمتى .. إنشاء الله النجاح الكبير لكل النجمات فى الحواديت القادمه قبل و بعد رمضان".









وتألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل زي القمر (حتة مني)، وبشخصية "حياة" عبّرت عن المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية، تتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت حلقة اليوم عن ما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتُصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.









وكعادة تحاول إلهام شاهين، في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يُعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC.









ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.



