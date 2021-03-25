نادر السيد: عمرو عبدالسلام اتظلم في الزمالك بسبب مستوى حراس المرمى

















أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي السابق، أن عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، تعرض للظلم بسبب مستوى حراس مرمى الفريق.





وقال نادر السيد في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو عبد السلام اتظلم في الزمالك، بسبب توقيت تعيينه في الفترة الحالية، خاصة في ظل وجود 4 حراس مرمى قادرين أن يكونوا رقم 1".





فيما تحدث نادر السيد عن سر تألقه في التصدي لركلات الجزاء، قائلًا، " كنت أدرس الأداء الحركي لكل خصم بشكل منفرد قبل تسديد الركلة".



