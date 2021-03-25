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مانشستر يونايتد يزاحم السيتي على ضم هذا اللاعب
الخميس 25/مارس/2021 - 03:08 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أستعداد نادي مانشستر يونايتد للدخول في منافسة قوية مع غريمه مانشستر سيتي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ويرغب نادي مانشستر سيتي كثيرًا بضم دينيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وسبق وأن استفسر السيتي عن اللاعب الصيف الماضي، ويبدو أنه جدد الاهتمام بضمه".
وتألق السويسري البالغ من العمر 24 عامًا مستويات لافتة هذا الموسم، بعدما شارك في 24 مباراة في جميع المسابقات، تحلى خلالها بثبات المستوى.
وذلك بجانب اكتسب زكريا خبرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وشارك في مباراتي دور الـ16 التي خسر خلالهما فريقه أمام مانشستر سيتي.
والجدير بالذكر أن يتبقى في عقده مع فريقه الألماني عاما واحدا، وهو ما يزيد من اهتمام السيتي بضمه، ولكن من المنتظر أن يجد منافسة من مانشستر يونايتد المهتم أيضًا بضم اللاعب.
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