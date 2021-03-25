Advertisements

ميدو: لا غنى عن هذا الثلاثي في منتخب مصر الأوليمبي

الخميس 25/مارس/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
 


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه لا غنى عن تواجد الثلاثي، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فب قائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جميع حراس المنتخب الأوليمبي مميزين، لكن الشناوي في مستوى مختلف،  وانضمامه لقائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد سيضيف الكثير من الثقة للاعبي خط الدفاع، خاصة في المباريات الكبيرة".

واستكمل، "تعامل لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الإعلام مهم وسيعطي اللاعبين الثقة داخل الملعب".

وأشار، "المنتخب المغربي يمتلك لاعبين مميزين وعلى مستوى عالي، وإذا كان بدر بانون وأشرف بن شرقي لديهم الجنسية المصرية كان تواجدهم بشكل أساسي أمر ضروري".

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ يوم

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها