ميدو: لا غنى عن هذا الثلاثي في منتخب مصر الأوليمبي









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه لا غنى عن تواجد الثلاثي، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فب قائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد.





وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جميع حراس المنتخب الأوليمبي مميزين، لكن الشناوي في مستوى مختلف، وانضمامه لقائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد سيضيف الكثير من الثقة للاعبي خط الدفاع، خاصة في المباريات الكبيرة".





واستكمل، "تعامل لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الإعلام مهم وسيعطي اللاعبين الثقة داخل الملعب".



