Advertisements

موعد مباراة إسبانيا ضد اليونان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الخميس 25/مارس/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements



يستضيف ملعب "نوفو لوس كارمينس" مساء اليوم الخميس 25 مارس، لقاء يجمع بين منتخب إسبانيا وضيفه منتخب اليونان، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات كوسوفو وجورجيا والسويد.

ويسعى المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي لتحقيق الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار التأهل.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 Premuim ويعلق عليها خالد الحدي ويديرها الحكم الإيطالي ماركو جويدا.

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ يوم

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها