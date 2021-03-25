موعد مباراة إسبانيا ضد اليونان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم













يستضيف ملعب "نوفو لوس كارمينس" مساء اليوم الخميس 25 مارس، لقاء يجمع بين منتخب إسبانيا وضيفه منتخب اليونان، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وتقام المباراة في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات كوسوفو وجورجيا والسويد.





ويسعى المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي لتحقيق الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار التأهل.





تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.



