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نادر السيد: أحمد الشناوي قادر على أن يكون أفضل مني وهذه وجهتي المقبلة
الخميس 25/مارس/2021 - 03:49 ص
أمل الحلفاوي
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كشف نادر السيد نجم حراسة المرمى في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي خاض تجربة احترافية في أوروبا، عن وجهته المقبلة في المجال الرياضي.
وأوضح نادر السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يدرس خوض تجربة العمل كمدير فني خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، يمتلك موهبة عظيمة، لكنه مقصر جدًا في حق نفسه، مضيفًا، "دائمًا أقول له أنت ممكن تعديني وتعدي الحضري وتعدي أي حد".
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