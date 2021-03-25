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هكذا هنأ أحمد صلاح حسني نجوم كرارة والسقا بـ"نسل الأغراب"

الخميس 25/مارس/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة جديده عبر حسابه الرسمى إنستجرام من خلال خاصية استورى.

وظهر فى الصورة الفنان امير كراره من بوستر مسلسل " نسل الاغراب" و اشار الى كل من امير كراره و احمد السقا و مى عمر و المخرج محمد سامى يهنئهم على المسلسل و علق قائلا:" الف مبروك".

وطرح المنتج  تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "نسل الأغراب " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
 
وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: " نسل_الاغراب ..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله ..سينرچي المتحدة".


مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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