تعليق نادر السيد على أزمة انضمام مصطفى شوبير إلى المنتخب الأوليمبي





علق نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، على الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية بعد إعلان قائمة المنتخب المصري الأوليمبي، التي تواجد بها مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.





ولقي ضم مصطفى شوبير إلى قائمة المنتخب الأوليمبي، سخرية كبيرة وهجوم بسبب عدم مشاركة الحارس مع الأهلي خلال الفترة الماضية.





وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أزمة انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأوليمبي كلام سطحي لا يستحق الرد عليه".



