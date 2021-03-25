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نادر السيد: انتقالي للأهلي لا يعد تجربة

الخميس 25/مارس/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يحصل على فرصته في القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنها لا تعد كتجربة له.

وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا أعتبر انتقالي للأهلي تجربة لأنني لم أحصل على فرصة، وكنت أشعر أن هناك خطة أو أمر ما في الموضوع".

وتابع، "كنت اتدرب بشكل قوي، وجاهز دائماً للمشاركة مع الأهلي، ولكن لم أحصل على فرصة ولا أعلم سبب ذلك".

وأشار حارس مرمى الزمالك السابق، إلى أن أفضل 3 حراس في تاريخ مصر، هم أحمد شوبير، وعصام الحضري، ونادر السيد.

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