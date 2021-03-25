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أونوش يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضمه.. ورد فعل حسام حسن

الخميس 25/مارس/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد ماجد أونوش، لاعب طنطا، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وتلقى عرض بالفعل من النادي لضمه.

وقال أونوش خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك فاوضني منذ 4 سنوات وعقدت جلسة مع مرتضى منصور في حضور وكيلي".

وأكمل: "حسام حسن تفاجئ بتلك الجلسة واستبعدني من المشاركة وعوقبت 6 أشهر عندما كنت بالمصري، ورحلت بعد ذلك للانتاج الحربي".

وأضاف: "شعرت بالحزن كثيرا وعندما حاولت معرفة سبب استبعادي قال لي تحدث مع إبراهيم حسن مدير الكرة لكن لم استطع الوصول إليه".

وأتم: "أنا زملكاوي جدا ووالدتي كانت تغضب مني عندما أسجل في الزمالك، وكنت احتفل بتسجيلي لأهدافا أمامهم لرغبتي بالانتقال إليهم".

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