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أونوش يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضمه.. ورد فعل حسام حسن
الخميس 25/مارس/2021 - 05:37 ص
حسام مجدي
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أكد محمد ماجد أونوش، لاعب طنطا، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وتلقى عرض بالفعل من النادي لضمه.
وقال أونوش خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك فاوضني منذ 4 سنوات وعقدت جلسة مع مرتضى منصور في حضور وكيلي".
وأكمل: "حسام حسن تفاجئ بتلك الجلسة واستبعدني من المشاركة وعوقبت 6 أشهر عندما كنت بالمصري، ورحلت بعد ذلك للانتاج الحربي".
وأضاف: "شعرت بالحزن كثيرا وعندما حاولت معرفة سبب استبعادي قال لي تحدث مع إبراهيم حسن مدير الكرة لكن لم استطع الوصول إليه".
وأتم: "أنا زملكاوي جدا ووالدتي كانت تغضب مني عندما أسجل في الزمالك، وكنت احتفل بتسجيلي لأهدافا أمامهم لرغبتي بالانتقال إليهم".
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