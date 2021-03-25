أونوش يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضمه.. ورد فعل حسام حسن









أكد محمد ماجد أونوش، لاعب طنطا، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وتلقى عرض بالفعل من النادي لضمه.





وقال أونوش خلال حواره ببرنامج الماتش: "الزمالك فاوضني منذ 4 سنوات وعقدت جلسة مع مرتضى منصور في حضور وكيلي".





وأكمل: "حسام حسن تفاجئ بتلك الجلسة واستبعدني من المشاركة وعوقبت 6 أشهر عندما كنت بالمصري، ورحلت بعد ذلك للانتاج الحربي".





وأضاف: "شعرت بالحزن كثيرا وعندما حاولت معرفة سبب استبعادي قال لي تحدث مع إبراهيم حسن مدير الكرة لكن لم استطع الوصول إليه".



