مدرب حراس الزمالك السابق: عواد كان قريب من الرحيل مجانًا والأزمة المثارة هدفها البلبلة









تحدث عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، في جهاز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للأبيض السابق، عن أزمة حراسة المرمى في القلعة البيضاء.





وأكد عمرو عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الظروف الاستثنائية أدت إلى وجود 3 حراس كبار في نادي الزمالك منذ بداية الموسم.





وأشار إلى أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، كان قريب من الخروج للإعارة بدون مقابل، ولكن رئيس النادي رفض ذلك، مضيفًا أن حراس الزمالك الثلاثة كانوا على أعلى مستوى من الانضباط والالتزام معه.



