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شوقي غريب يثير الجدل بشأن قائمة المنتخب الأوليمبي

الخميس 25/مارس/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، عن المنافسة القوية على مركز الهجوم في المنتخب، مشيرًا إلى أن قائمة الفراعنة الصغار لم تحسب بشكل نهائي.

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المنافسة قوية في مركز الهجوم بالمنتخب الأوليمبي، وهذا شيء يسعدني بكل تأكيد".

وتابع، "قائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد لم تحسم بعد، وكل الاحتمالات واردة، القائمة قد تضم ثلاث لاعبين كبار أو لا".

وأشار شوقي غريب إلى أنه يعد الجميع بأن يخوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، قبل أولمبياد طوكيو.

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