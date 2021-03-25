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ميدو يدافع عن رمضان صبحي
الخميس 25/مارس/2021 - 07:01 ص
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم المنتخب اوطني و الزمالك السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي نجم الفريق يتعرض لحملة هجوم شرسة منذ رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز .
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "البريمو"عبر قناة "Ten": لا أتفهم سبب الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي ، وآخرها اتهامه بالتهرب من الإنضمام للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية".
وتابع:"رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية ، وهو ما تم إثباته من خلال جواب رسمي يوضح التشخيص الخاص بإصابة اللاعب و فترة غيابه عن الملاعب".
والجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.
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