ميدو يدافع عن رمضان صبحي

كشف أحمد حسام ميدو نجم المنتخب اوطني و الزمالك السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي نجم الفريق يتعرض لحملة هجوم شرسة منذ رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز .









وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "البريمو"عبر قناة "Ten": لا أتفهم سبب الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي ، وآخرها اتهامه بالتهرب من الإنضمام للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية".









وتابع:"رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية ، وهو ما تم إثباته من خلال جواب رسمي يوضح التشخيص الخاص بإصابة اللاعب و فترة غيابه عن الملاعب".



