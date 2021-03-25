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ميدو يدافع عن رمضان صبحي

الخميس 25/مارس/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم المنتخب اوطني و الزمالك السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي نجم الفريق يتعرض لحملة هجوم شرسة منذ رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز .


وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "البريمو"عبر قناة "Ten":  لا أتفهم سبب الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي ، وآخرها اتهامه بالتهرب من الإنضمام للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية".


وتابع:"رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية ، وهو ما تم إثباته من خلال جواب رسمي يوضح التشخيص الخاص بإصابة اللاعب و فترة غيابه عن الملاعب".

والجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل  ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

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