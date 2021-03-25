Advertisements
محمد إسماعيل يوجه رسالة للاعبي ورموز الزمالك ويجدد مبادرته لنبذ التعصب
الخميس 25/مارس/2021 - 07:43 ص
محمد زكي
Advertisements
وجه محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورموز القلعة البيضاء.
وقال محمد إسماعيل، للاعبي الزمالك في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"انتم داخلين على مباراتين في بطولة دوري أبطال افريقيا، هما الأهم للزمالك، هذا الموسم، لازم تلعبوا بروح كبيرة من أجل تحقيق الفوز".
وأضاف :"على لاعبي الزمالك، نسيان المستحقات والطلبات الشخصية، في الوقت الحالي حتى يخرج الفريق من كبوته".
وواصل :"يجب على رموز الزمالك، أن يكونوا على قلب رجل واحد ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، حتى يستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات مرة اخرى"، مشيرًا :"مشاكل نادي الزمالك، أغلبها تأتي من أبناء النادي".
وجدد محمد إسماعيل، مبادرته بلم الشمل ونبذ التعصب في الرياضة المصرية، حيث قال :"هذه مرحلة تكاتف الجهود بعيدًا عن الانتماءات".
Advertisements