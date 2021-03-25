محمد إسماعيل يوجه رسالة للاعبي ورموز الزمالك ويجدد مبادرته لنبذ التعصب













وجه محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورموز القلعة البيضاء.





وقال محمد إسماعيل، للاعبي الزمالك في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"انتم داخلين على مباراتين في بطولة دوري أبطال افريقيا، هما الأهم للزمالك، هذا الموسم، لازم تلعبوا بروح كبيرة من أجل تحقيق الفوز".





وأضاف :"على لاعبي الزمالك، نسيان المستحقات والطلبات الشخصية، في الوقت الحالي حتى يخرج الفريق من كبوته".





وواصل :"يجب على رموز الزمالك، أن يكونوا على قلب رجل واحد ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، حتى يستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات مرة اخرى"، مشيرًا :"مشاكل نادي الزمالك، أغلبها تأتي من أبناء النادي".



