أونوش: طلبت الرحيل عن طنطا عقب هبوطه مباشرة









أكد محمد ماجد أونوش لاعب فريق طنطا أنه كان غاضبا من استمراره مع الفريق بدوري الدرجة الثانية.





وقال أونوش للماتش: "مستوى طنطا تراجع مع أزمة كورونا، أجرينا تغييرات بالجهاز الفني كثيرة وكانت ظروف الفريق سيئة وعندما هبطنا كنت أريد الرحيل.





وتابع أونوش حديثه: اخطأت بعدم ابلاغهم أنني أريد الرحيل قبل نهاية الدوري بمباراتين.





وأفصح : غيبت عن التدريبات وكنت غاضبا وحاول ضا عبد العال الحديث مع الإدارة لكي يتركوني أرحل لكنهم رفضوا.



