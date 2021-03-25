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أونوش: طلبت الرحيل عن طنطا عقب هبوطه مباشرة
الخميس 25/مارس/2021 - 08:14 ص
حسام مجدي
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أكد محمد ماجد أونوش لاعب فريق طنطا أنه كان غاضبا من استمراره مع الفريق بدوري الدرجة الثانية.
وقال أونوش للماتش: "مستوى طنطا تراجع مع أزمة كورونا، أجرينا تغييرات بالجهاز الفني كثيرة وكانت ظروف الفريق سيئة وعندما هبطنا كنت أريد الرحيل.
وتابع أونوش حديثه: اخطأت بعدم ابلاغهم أنني أريد الرحيل قبل نهاية الدوري بمباراتين.
وأفصح : غيبت عن التدريبات وكنت غاضبا وحاول ضا عبد العال الحديث مع الإدارة لكي يتركوني أرحل لكنهم رفضوا.
وانم: عدت بعد ذلك للتدريبات بعدما أغلق القيد، لم يوقع عليا اي عقوبة وبالفعل شاركت مع الفريق عقب اسبوعين من حضوري، وانتظر حاليا العودة للدوري الممتاز.
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