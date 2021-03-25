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أمينة خليل تروج لـ"خالي بالك من زيزي" عبر السوشيال ميديا

الخميس 25/مارس/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
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روجت الفنانة امينة خليل لمسلسها الرمضانى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ونشرت صورة البوستر الرسمى للمسلسل من خلالخاية استورى وكتبت معلقة:" خلى بالك من زيزى رمضان ٢٠٢١".


وقالت امينة فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى" : ان العمل جديد ومختلف وخاصة الشخصية التى تلعبها وهى زيزى التى تختلف تماما عن شخصية سما التى قدمتها فى مسلسل "قابيل" العام الماضى".



وأضافت، العمل يجمعنى بنفس ابطال مسلسل "قابيل" وهم محمد ممدوح ومحمد فراج ولكن الشخصيات مختلفة تماما وقدم فيه فتاة كوميدية تتعرض لعديد من المواقف الصعبة. 


وأكدت الفنانة أمينة خليل، أن اللوكيشين الخاص بالمسلسل به روح خفيفة بين جميع نجوم العمل، موضحة أن الجمهور بحاجة إلى مثل هذه الأمثال.


مسلسل خلى بالك من زيزى يقوم ببطولته امينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومى فؤاد واخراج كريم الشناوى.

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