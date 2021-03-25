"كلة بالحب".. صابرين تروج لمسلسها الجديد في رمضان 2021

روجت الفنانة صابرين لمسلسها الرمضانى الجديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









فنشرت البوسترات الرسمية لمسلسل " كله بالحب" بطولة الفنانة زينة و المقرر طرحه فى رمضان ٢٠٢١ فكتبت معلقة:" كله بالحب رمضان ٢٠٢١".









ونشرت زينة عبر حسابها على إنستجرام بوسترات شخصيات المسلسل وأبطاله أحمد السعدني وصابرين والفنان السوري سامر المصري وريم البارودي ومصطفى درويش ونور قدري ويوسف عثمان.













إنتاج سكر موميديا إسلام مرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان، إخراج عصام عبد الحميد، d.o.p أحمد كارديو، مكياج علاء التونسي، وستايلست ياسمين رضا، ديكو محمد مصطفى، تأليف محمد الأخشيدي، البوستر للمبدع الفنان محمد داخلي، يا كريم يارب دعواتكم، رمضان يجمعنا



