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"قناة الغد": اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشات إثيوبية

الخميس 25/مارس/2021 - 06:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة الغد الفضائية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية على الحدود بين البلدين.

جدير بالذكر، أن الاشتباكات المسلحة على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا تعتبر أحدث تطور في تاريخ من التنافس المستمر منذ عقود بين البلدين، رغم أنه من النادر أن يقاتل الجيشان الإثيوبي والسوداني بعضهما البعض مباشرة للسيطرة على الأراضي.

ويدور النزاع بينهما حاليا حول منطقة تعرف باسم الفشقة حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان، وهي أراض تابعة للسودان، دخلتها ميليشات إثيوبية فيما مضى واستوطنت فيها.

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