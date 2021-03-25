المنفي ونائبه يصلان القاهرة للقاء السيسي

أفادت قناة الغد الفضائية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه وصلا إلى القاهرة.





وأضافت بأن المنفي ونائبه يعقدان جلسة مباحثات مشتركة اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.





وفي وقت سابق، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى.



