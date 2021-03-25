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المنفي ونائبه يصلان القاهرة للقاء السيسي
الخميس 25/مارس/2021 - 06:38 ص
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أفادت قناة الغد الفضائية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه وصلا إلى القاهرة.
وأضافت بأن المنفي ونائبه يعقدان جلسة مباحثات مشتركة اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة لـ"محمد المنفي"، بمناسبة اختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسي الليبي، من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
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