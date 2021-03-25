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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة قنا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا اليوم الخميس، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

واوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية تكون خفيفة وعلى بعض المناطق، كما تنش الرياح على المناطق الجنوبية".

برودة وأمطار يوم الجمعة
وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية، كما يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

تحذير من تخفيف الملابس
وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس، لأن الموجة هى الأولى من موجات رياح الخماسين التى تنشط فى الربيع، وينبغى تجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق تخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن.

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