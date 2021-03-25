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عاجل.. "جونز هوبكنز": 30 مليون إصابة مؤكدة بكورونا في أمريكا

الخميس 25/مارس/2021 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت جامعة جونز هوبنكز، الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 مليون إصابة مؤكدة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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