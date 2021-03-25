Advertisements

لطيف نهارًا بارد ليلًا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الخميس

الخميس 25/مارس/2021 - 07:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة:
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

أخبار تهمك

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سبب ترك محمد منير تشجيع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ يوم

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"مائل للبرودة ليلًا".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

العظمى تصل لـ33.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

مائل للبرودة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار بالصعيد والعظمى في القاهرة 26 (فيديو)

بارد وشبورة وأمطار.. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

بداية موجة الطقس السيء.. و"الأرصاد" تكشف التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

عاجل.. لحظة تسليم الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش لأسرته (صور)

12:02 ص

عاجل.. وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين

11:53 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها