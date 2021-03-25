حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 25 مارس 2021.. "كن متفائلا"

يوافق اليوم 25 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 25 مارس 2021.





برج الحمل:

قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج الثور:

أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الجوزاء:

الأسواق تناديك وأنت لاترغب فى المكوث فى منزلك وكأن الأموال تسبب لك حساسية جلديّة، لاتشترِ إلا ماتحتاجه فقط، أو تحتاجه أسرتك.





برج السّرطان:

كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ بعائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.





برج الأسد:

فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيرًا أو لتسكت.





برج العذراء:

مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الميزان:

قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج العقرب:

تبدو مُتفرّغًا لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفيًا.





برج القوس:

مشترواتك فى جولة التسوّق ناجحة بمشيئة الله تَعَالى فأنت ناصح وتعرف أين ومتى تنفق القرش، لاتلعب لعبة المُقارنة بين الحبيبة وغيرها.





برج الجدى:

أفراد الأسرة قد يُحاولون إختبار صبرك بمُداعبات،يُشاكس الآخرون شخصٍ ما إن كانو يحبّونه فلا تكسر خواطرهم بلفظ خشن أو وجهٍ عابس.





برج الدّلو:

إبحث عن كورس تعليمى مهنى فى جرائد اليوم وسجّل إسمك فيه إن أمكنك،إن كان مريضًا بعائلتك على وشك الإنفعال أوأداء رياضة بدنيّة فامنعه فورًا.





برج الحُوت: