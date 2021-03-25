تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 25-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب سيناء، لطيفًا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.





وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



