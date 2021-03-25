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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 25-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

الخميس 25/مارس/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب سيناء، لطيفًا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 17 والعظمى 26
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

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