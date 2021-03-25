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حسام داغر ينضم لقائمة أبطال مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع

الخميس 25/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان حسام داغر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أحسن أب"، ومن المفترض أن يبدأ في تصوير أول مشاهده بالعمل اليوم الخميس.

مسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

وفي سياق آخر، شارك حسام داغر مؤخرًا في مسرحية "صباحية مباركة" مع علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، أحمد سلطان، نيفين التوني، وملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، حمادة صميدة، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني وإخراج أشرف عبد الباقى.

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