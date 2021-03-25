تعليق جديد من محمد إبراهيم حول استبعاده من منتخب مصر

نشر محمد ابراهيم نجم الزمالك السابق و سيراميكا كليوباترا الحالي رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يعلق فيها على استبعاده من منتخب مصر.

وكتب :" تيشيرت منتخب مصر كبير وغالي وشرف لأي حد أنه يرتديه والأبتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي حد".

وأضاف:"كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وزملائي في الفترة الحالية، ربنا يوفقهم ويفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم إفريقيا".

وكان محمد ابراهيم انتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب عدم اختياره ضمن قائمه الفراعنه المستدعاة لمباراتى كينيا وجزر القمر وكتب عبر حسابه علي موقع تويتر: "الاسم محمد إبراهيم، الجنسية: والله العظيم مصري".