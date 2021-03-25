نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

أوضح الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن اتفاقه على الانتقال لبرشلونة، في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فينالدوم في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لا صحة لما تردد بشأن انتقاله إلى برشلونة، مؤكدًا أنه قد يتحدث عن ذلك في المستقبل.

وأضاف : "عندما يوجد شيء ملموس، سأتحدث عنه، لكن حاليًا لا توجد أي أخبار، أنا هنا للحديث عن مبارياتنا ضد تركيا ولاتفيا وجبل طارق".

ويتواجد فينالدوم حاليًا مع منتخب هولندا استعدادًا لخوض 3 مباريات أمام تركيا ولاتفيا وجبل طارق، ضمن تصفيات مونديال 2022.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يخوض تجربة جديدة خارج أنفيلد، بدءًا من الموسم المقبل.