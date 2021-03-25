محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مواجهة مصيرية مساء اليوم الخميس أمام منتخب كينيا لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب الوطني ضد كينيا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

من جانبه أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مواجهة منتخب مصر ضد كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، عبر قناة بي إن سبورتس 7 بتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المخضرم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا مساء اليوم الخميس كالآتي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، ومحمود حمدي «الونش»، وأحمد حجازي، ومحمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمد النني، وعمرو السولية، ومحمد صلاح، وتريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكان 2022، برصيد 8 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا.