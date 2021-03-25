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موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الأحد، أمام كينيا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب الوطني ضد كينيا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

من جانبه أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مواجهة منتخب مصر ضد كينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، عبر قناة بي إن سبورتس 7 بتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكان 2022، برصيد 8 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا.

وحقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه المحلي حسام البدري فوزين على منتخب توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.

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