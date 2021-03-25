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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الخميس 25/مارس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يترقب عشاق كرة القدم العالمية بشكل عام، والليغا بشكل خاص، مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، المقرر إقامتها في شهر مايو المقبل.

وتقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في إطار مباريات الجولة الـ 35 من الليغا، يوم الأحد التاسع من مايو المقبل، علي ملعب الكامب نو.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، علي قناة بين سبورتس 1.

ويحتل الروخي بلانكوس صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 20 لقاء، وتعادل في ست مباريات، وتلقي الهزيمة في مباراتين فقط.

بينما يتواجد الفريق الكتالوني في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، حيث حقق الإنتصار في 19 مباراة، وتعادل في خمس لقاءات، وخسر في أربع مواجهات.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول في الجولة العاشرة، انتهت بفوز الفريق المدريدي بهدف نظيف، سجله يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بخطأ فادح من الحارس الألماني تير شتيغن.

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