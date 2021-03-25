موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب زامبيا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.

موعد مباراة الجزائر وزامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

منتخب الجزائر سيحل ضيفًا على نظيره منتخب زامبيا، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد هيروز الوطني في لوساكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا

وتنقل أحداث المباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر وزامبيا، على قناة بي إن سبورت اتش دي 3.