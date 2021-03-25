محمد فاروق شيبا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "كل ما نفترق"

يشارك الفنان محمد فاروق شيبا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "كل ما نفترق"، وهو بطولة ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، أحمد فهمي، سيد رجب، محمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل، وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.





وقال محمد فاروق شيبا في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل صعيدي يُدعى "حامد" يتسم بصفات المرؤة والشهامة، وهو مساعد للفنانة ريهام حجاج، ويتعاطف معها بشكل كبير، مُشيرًا إلى أنها شخصية جديدة عليه ومختلفة تمامًا عما قدمها من قبل.



وأشار محمد فاروق شيبا إلى أن كواليس العمل ممتعة ولطيفة جدًا، بالفنانة ريهام حجاج تتمتع تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرقي، كما أنها طوال الوقت تحرص على عملها لكي يخرج بشكل جيد، وإذا احتاج أحدًا لمساعدتها لا تتأخر عنه.



وأعرب محمد فاروق شيبا عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج كريم العدل للمرة الثانية بعد تعاونه معه في مسلسل "إسود فاتح"، مُشيرًا إلى أنه من أهم المخرجين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا بالرغم من صغر سنه.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد فاروق شيبا حاليًا في فيلم "ليلة في الجحيم"، وهو بطولة محمد نجاتي، منة فضالى، محمد سليمان، ندي بهجت، هاجر الشرنوبي، مصطفي منصور، وكوكبة مميزة من النجوم.